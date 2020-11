Schuttevaer Premium PZ-198 Aaltje Adriaantje te slecht om op te knappen Facebook

Twitter

Email DEN OEVER 26 november 2020, 09:34

De PZ-198 Aaltje Adriaantje van W. Stevenson & Sons Ltd. uit Newlyn gaat naar de sloop. Er waren plannen om de boomkorkotter bij Luyt in Den Oever te laten opknappen, maar daar bleek ze bij inspectie in te slechte staat te verkeren.

1 / 1 De PZ-198 wordt bij Luyt in Den Oever onttakeld. (Foto Bram Pronk) De PZ-198 wordt bij Luyt in Den Oever onttakeld. (Foto Bram Pronk)