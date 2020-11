Schuttevaer Premium Column BLN-Schuttevaer: Achterstallig onderhoud Facebook

ZWIJNDRECHT 19 november 2020, 10:00

Deze column gaat over het achterstallig onderhoud op onze Nederlandse vaarwegen. Aangezien veel kunstwerken die wij dagelijks passeren al zo’n 80 jaar oud zijn, mag je gerust zeggen dat het oude dames zijn. En we merken het misschien aan onszelf, hoe ouder we worden hoe meer ‘onderhoud’ we nodig hebben. Het gaat allemaal niet meer zo makkelijk als toen we 20 waren.