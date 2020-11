Honderden banen weg bij IHC, 300 in Nederland Facebook

IHC gaat honderden banen schrappen. In Nederland gaat het om 300 banen en in het buitenland nog eens 300. Daarnaast wordt het mes gezet in de flexibele schil. Daar verdwijnen nog een 500 banen. Dat heeft IHC donderdag bekend gemaakt. Royal IHC keert terug naar haar kernactiviteiten in de baggeren offshore‐markt.

Het merendeel van de te vervallen eigen arbeidsplaatsen betreft management‐ en kantoorfuncties. De onderneming richt zich vanaf nu op de kernactiviteiten die liggen in de bagger‐ en offshore‐markt. De activiteiten in de (natte) mijnbouw‐ en defensiemarkt zijn aangemerkt als zogenaamde ‘potential core’ activiteiten. Die krijgen de kans zich verder te ontwikkelen. Tevens wordt een aantal onderdelen afgestoten.

De organisatie wordt in lijn gebracht met een realistische omzetambitie van 600 à 700 miljoen euro, schrijft het bedrijf. Met de vakbonden is IHC een passend sociaal plan van twee jaar overeengekomen met als uitgangspunt zoveel mogelijk begeleiding van werk‐naar‐werk en ondersteuning bij het verbreden van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.Er zijn samenwerkingen gestart met bedrijven in de regio en de (lokale) overheid om het vakmanschap te behouden voor de maritieme sector en de regio.

Gerben Eggink, CEO van Royal IHC: ‘Royal IHC heeft een lange geschiedenis, waarin het grote technologische kennis heeft opgebouwd en een toonaangevende positie in het Nederlands maritieme cluster. Dit was alleen mogelijk door de kennis, inzet, en kwaliteit van de medewerkers. Dat we nu afscheid moeten nemen van een deel van die collega’s is zeer pijnlijk. Ik ben er echter van overtuigd dat zij gezien hun eigen kwaliteiten en met de begeleiding die we hun bieden, succesvol zullen zijn om van werk‐naar‐werk te gaan.

Doordat we de organisatie nu passend maken aan de te verwachten omzet en zo inrichten dat we efficiënt en wendbaar kunnen inspelen op de marktbewegingen, kan IHC in de Nederlandse maritieme industrie haar leidende rol blijven vervullen. Zo houden we de unieke en hoogwaardige technologie en kennis in Nederland.’ (Rene Quist)