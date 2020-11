Schuttevaer Premium ‘Hele vloot CityBarges in aantocht’ Facebook

ROTTERDAM 09 november 2020

‘Over vijf jaar willen we in 25 steden CityBarges hebben varen.’ Dat zei Geert-Jan van der Wielen, initiatiefnemer van CityBarge, vrijdag 6 november in Studio Schuttevaer. Met kleinschalig stedelijk vervoer per schip wil hij wil de leefbaarheid in steden vergroten.

1 / 1 Geert-Jan van der Wielen, initiatiefnemer van CityBarge, bij Studio Schuttevaer. (Beeld uit video) Geert-Jan van der Wielen, initiatiefnemer van CityBarge, bij Studio Schuttevaer. (Beeld uit video)