Wetenschappelijk rapport ICES is positief over pulsvisserij

Twitter

BRUSSEL 05 november 2020, 12:00

Het Europees Parlement gaat zich opnieuw buigen over pulsvisserij. Er komt een evaluatie van de pulsvisserij in de Visserijcommissie op basis van wetenschappelijk onderzoek. Maar herziening van het verbod is voorlopig niet te verwachten.

1 / 1 Het is onwaarschijnlijk dat de succesvolle pulstechniek op korte termijn kan worden gered. (Foto Bram Pronk) Het is onwaarschijnlijk dat de succesvolle pulstechniek op korte termijn kan worden gered. (Foto Bram Pronk)