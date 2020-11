Schuttevaer Premium ‘Jammer dat banken deze schepen te oud vinden’ Facebook

AMSTERDAM 02 november 2020, 17:30

De Belgische schipper Luc Joliet van de 73-meter Sméagol ziet het traditionele man-vrouwbedrijf in de verdrukking komen. Continuvaart is de trend en banken zien geen brood meer in de financiering van oudere schepen.