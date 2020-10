Schuttevaer Premium Werfterrein Hasselt wordt volgebouwd met recreatiewoningen Facebook

HASSELT 29 oktober 2020, 15:00

De Bodeweswerf in Hasselt ligt sinds 2018 stil en haalde op vijf jaar na zijn eeuwfeest niet. De resterende medewerkers vonden onderdak bij vestigingen van het bedrijf in Kampen (ex-Peters) en Meppel (De Kaap). Als het aan projectontwikkelaar Schavast ligt, verandert het oude werfterrein in een complex met tientallen recreatiewoningen, waarvan een deel met eigen ligplaats.