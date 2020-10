Schuttevaer Premium APM Möller wil Delta Terminal volledig vernieuwen Facebook

Hutchison Ports Netherlands mag containerterminal APM in Rotterdam overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. Hutchison is het moederbedrijf van containeroverslagbedrijf ECT. Alles rond is, wordt de Delta Terminal geheel vernieuwd, inclusief kademuur. Daar lossen vooral de grote Maersk- en MSC-schepen hun containers.

De terminal van APM op de Rotterdamse Maasvlakte. (Foto APM)