102 miljoen EU-geld voor Porthos project (opslag CO2 in Noordzee)

Rotterdam 03 oktober 2020, 18:10

Brussel wil 102 miljoen euro subsidie geven aan het Porthosproject, waarmee CO2 in de Noordzee wordt opgeslagen. Het project kost in totaal 500 miljoen euro. De bijdrage van de EU wordt deels gebruikt voor het aanleggen van eenleiding voor CO2 door het havengebied. Porthos is een joint venture van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam.

Porthos gaat vijftien jaar lang zo'n 2,5 Mton CO2 van de Rotterdamse bedrijven Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell per jaar opslaan onder de bodem van de Noordzee. (Foto Porthos)

Porthos gaat vijftien jaar lang zo’n 2,5 Mton CO2 van de Rotterdamse bedrijven Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell per jaar opslaan onder de bodem van de Noordzee. Dat is 10% van de uitstoot van de Rotterdamse industrie. De CO2 wordt met grote druk in diepe ondergrond geinjecteerd.

Antwerpen en North Seaport

Porthos is binnen de EU het meest vergevorderde project voor grootschalige opslag van CO2. Omdat Rotterdam samenwerkt met Antwerpen en North Sea Port op het gebied van de opslag en afvangen komt Porthos voor deze subsidie in aanmerking.

De bijdrage van de EU wordt deels gebruikt voor het aanleggen van een toekomstbestendige leiding voor CO2 door het havengebied. De capaciteit van de pijpleiding maakt het mogelijk om ook andere bedrijven van de transportleiding gebruik te laten maken.

Porthos brengt bedrijven die hun CO2 willen laten opslaan een tarief in rekening voor transport en opslag. In 2022 en 2023 staat de aanleg van het Porthossysteem gepland. In 2024 is het operationeel. (René Quist)