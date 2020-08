Schuttevaer Premium Schipper Rijkse roemt personeel Facebook

YERSEKE 23 augustus 2020, 17:00

Schipper Chris Rijkse van het mesheftenvaartuig YE-243 spreekt vol lof over Piotr Jasinski en Krisztian Ozsgyán. Piotr komt uit het Poolse Grudziądz, Krisztian (41) woont in een dorpje in het oosten van Hongarije.

1 / 1 Piotr (links) en Krisztian bezig met het nalezen in het verwerkingsruim van de YE-243, een voormalige Ierse mosselkotter. (Foto W.M. den Heijer) Piotr (links) en Krisztian bezig met het nalezen in het verwerkingsruim van de YE-243, een voormalige Ierse mosselkotter. (Foto W.M. den Heijer)