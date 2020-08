Schuttevaer Premium Afbouw mega-ijsbreker van Damen in Vlissingen Facebook

De bij Damen Shipyards in Roemenië op stapel gezette mega-ijsbreker Nuyina wordt de komende maanden in Vlissingen afgebouwd. Opdrachtgever is DMS Maritime, onderdeel van de Serco Group, die het schip gaat managen voor de Australian Antarctic Division (AAD), die er op haar beurt mee aan de slag gaat in het Zuidpoolgebied.