In eerste zes maanden van 2020 al meer afzet LNG dan in heel 2019

ROTTERDAM 12 augustus 2020, 09:38

In de eerste zes maanden van 2020 is in Rotterdam 93.712 m3 LNG gebunkerd, aanzienlijk meer dan de 71.555 kuub die in heel 2019 werd afgenomen. In het tweede kwartaal 2020 werd 58.522 m3 afgenomen, meer dan vier keer zoveel als de 14.000 m3 in dezelfde periode in 2019.

1 / 1 Bij de Vopak-terminal in Europoort kan sinds kort tijdens het laden of lossen LNG worden gebunkerd, wat een aanzienlijke tijdbesparing oplevert. (Foto Vopak) Bij de Vopak-terminal in Europoort kan sinds kort tijdens het laden of lossen LNG worden gebunkerd, wat een aanzienlijke tijdbesparing oplevert. (Foto Vopak)