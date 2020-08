Schuttevaer Premium Shortsea-sector vecht verbod tegen ‘zelflossers’ aan Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 10 augustus 2020, 09:00

De shortsea-sector in Europa haalt alles uit de kast tegen het verbod op ‘zelflossende’ bemanningen. Ze zijn bang dat het sjorren aan boord van schepen alleen nog door gespecialiseerde bedrijven gedaan mag worden. Het zelf lossen door de bemanning is gebruikelijk in de sector.

1 / 1 MSC Gülsün, het grootste containerschip ter wereld (Foto Kees Torn / Havenbedrijf Rotterdam). MSC Gülsün, het grootste containerschip ter wereld (Foto Kees Torn / Havenbedrijf Rotterdam).