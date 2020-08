Schuttevaer Premium Column Zware Kees: Berging Facebook

Twitter

Email BERKHOUT 06 augustus 2020, 10:30

Op een vrije middag lig ik op mijn knieën in de tuin en pluk wat gras tussen de tegels vandaan. Schoffelen, spitten of onkruid wieden is niet écht zwaar werk, zo na een volle termijn aan boord. Het ís eigenlijk niet eens werk, je wordt er niet eens moe van! Aan boord, dá’s pas werken…