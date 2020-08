AIDA stelt cruises Oostzee verder uit Facebook

De Duitse cruisemaatschappij AIDA Cruises stelt de hervatting van rondvaarttochten over de Oostzee uit.

AIDA heeft verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen tegen het coronavirus rond hygiëne en kleinere passagiersaantallen aan boord. (Foto Aida)

Voor hervatting van de cruises heeft het bedrijf toestemming nodig van de Italiaanse autoriteiten omdat daar het moederbedrijf Costa Cruises is gevestigd. Er is nog geen groen licht uit Italië gekomen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat deze week weer cruises zouden gaan beginnen op de Oostzee, zonder bezoeken aan havens.

AIDA heeft verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen tegen het coronavirus rond hygiëne en kleinere passagiersaantallen aan boord. De cruises werden in maart noodgedwongen stilgelegd vanwege de virusuitbraak. AIDA hoopt dat cruises die staan gepland voor later deze maand wel door kunnen gaan.

AIDA vloog vorige maand 750 bemanningsleden uit Azië in voor de cruiseschepen. Bij aankomst bleken er elf besmet te zijn. Zij zijn nu in quarantaine. (Rene Quist/ANP)