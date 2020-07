Schuttevaer Premium Bemanningen hebben begrip voor problemen bij wisselen Facebook

ROTTERDAM 05 juli 2020, 09:41

Vorige week zei de International Transportworkers Federation (ITF) dat wat haar betreft zeelieden die veel te lang aan boord moeten blijven vanwege reisbeperkingen, mogen gaan staken en als passagier aan boord blijven. In Nederland en België is het nog niet zo ver, mede doordat werkgevers er alles aan doen om maatwerk te leveren en begrip te kweken. In Europa is de verruiming van de reismogelijkheden al duidelijk merkbaar al blijven er knelpunten richting Scandinavië.