North Sea Port voelt corona fors in mei

VLISSINGEN 11 juni 2020, 20:00

In de North Sea Port zijn in de maand mei fors minder goederen overgeslagen. Ook deden minder schepen de havens aan. Dat is volgens het havenbedrijf volledig te wijten aan de coronacrisis, die nu voor het eerst een volledige maand zichtbaar is in de North Sea Port.