Schuttevaer Premium Eerste containerschip door nieuwe sluis Eefde Facebook

Twitter

Email Eefde 26 maart 2020, 16:12

Het eerste containerschip is deze week door de nieuwe sluis bij Eefde gevaren. Met het schutten van het containerschip Mar-Grethe zijn alle onderdelen van de sluiskolk nogmaals getest, nadat een week eerder al een werkvaartuig geschut was. Het containerschip was onderweg met 32 lege containers vanuit Hengelo naar Delft.