Wylde Swan met scholieren klem in Cariben om corona

Saint Lucia 16 maart 2020, 19:30

Een zeilschip met 25 scholieren, vier docenten en twaalf bemanningsleden is in het Caribisch gebied in problemen gekomen omdat er vanwege het coronavirus nauwelijks nog havens zijn waar ze welkom zijn. Bij aankomst, dit weekend, in de haven van Saint Lucia had de groep al grote moeite om door de douane en immigratie te komen.