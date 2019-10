Schuttevaer Premium Duwbak Obelix zinkt op laadplaats Facebook

De duwbak Obelix van Gitra Shipping in Wijnegem is donderdagmorgen 3 oktober gedeeltelijk gezonken op de laadplaats in Lixhe.

