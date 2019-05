Directeur Co Abercrombie stopt bij Koninklijke BLN-Schuttevaer Facebook

ZWIJNDRECHT 28 mei 2019, 15:47

Co Abercrombie stopt per 1 juli als directeur van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Zijn vertrek is het gevolg van een verschil van inzicht tussen directie en bestuur over de koers van de vereniging en de organisatie.

1 / 1 Co Abercrombie (Foto BLN-Schuttevaer) Co Abercrombie (Foto BLN-Schuttevaer)

Beide partijen gaan in goed overleg uit elkaar, meldt BLN in een persbericht. ‘Het bestuur prijst Co om zijn betrokkenheid, inbreng en enthousiasme en meer in het bijzonder om de stappen die hij heeft weten te maken met de organisatie.’ Vooralsnog worden directietaken tijdelijk overgenomen door vice-voorzitter Erik Schultz.

Co Abercrombie trad na jarenlange werkervaring bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) in de zomer van 2017 in dienst bij BLN-Schuttevaer als Manager Markt & Logistiek. In februari vorig jaar volgde hij Hester Duursema op als directeur. (DvdM)