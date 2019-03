Vond het nodig om senator Strik (Groen Links) te proberen uit te leggen waarom beveiligers nodig zijn op de Nederlandse koopvaardij en haar dit bericht toe gestuurd. hoop op het beste.



mr. dr. M.H.A. Strik

Naar aanleiding bovenstaand artikel viel mij op dat u nog sceptisch staat tegenover beveiligers aan boord van Nederlandse zeeschepen om moverende redenen zoals het geweldsmonopolie, echter het gaat ook over de veiligheid van bemanningen die ver van huis hun werk doen en de Nederlandse vlag hooghouden.

Uit ervaring weet ik hoe traumatiserend een aanval van piraten kan zijn en de jarenlange gevolgen als ernstige Ptss.

Als kapitein op een sleepboot in de wateren van Nigeria heb ik diverse malen een aanval op schepen voor de kust en in de binnenwateren moeten afslaan met ons bluskanon en slachtoffers van boord moeten halen waaronder drie vrouwen van een Noorse tanker die ernstig misbruikt waren waar hun mannen bij aanwezig moesten zijn, hun gezichten ondanks alweer lang geleden staan mij nog steeds voor ogen.

Hoop toch echt dat u een overwogen beslissing neemt, het geweldsmonopolie is waar ook ik voorstander van ben, maar meen toch dat het aan boord van een Nederlands schip onder de wettelijke vertegenwoordiger (de Kapitein) van het Nederlands recht gewaarborgd is.

Ik voeg een link bij van een van de laatste attacks. https://gcaptain.com/imb-five-crew-kidnapped-from-osv-off-brass-nigeria/?utm_campaign=twitter&utm_medium=twitter&utm_source=twitter

Ondanks dat het bericht kort moest blijven weet ik niet hoe ik duidelijker kon zijn, rest mij u te groeten en het beste te hopen op uw beslissing.

Met vriendelijke groeten

Ed Landsmeer