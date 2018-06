Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Verbetering voor zware-olietankers Facebook

ROTTERDAM 13 juni 2018, 11:31

De grote Braziliaanse mijnbouwer Vale exporteerde in het eerste kwartaal slechts 82 miljoen ton ijzererts. De prognose voor dit jaar was 390 miljoen ton, dus dat zal moeilijk worden om te realiseren. De lagere volumes uit zowel Canada als Brazilië kwamen mede door stakingen en weersomstandigheden. Doordat ook bauxietexporten uit Guinea lager waren vanwege arbeidsonrust was het een slechte start van het jaar voor de capesizers. Begin april lagen de huren rond $ 7000 per dag.