Schuttevaer Premium 'Helft ballastwatersystemen is al in onbruik geraakt'

Twitter

ZWOLLE 29 maart 2018, 20:00

‘Het aantal schepen met een ballastwater-behandelsysteem is nog heel erg laag. En van de geïnstalleerde systemen wordt bijna de helft niet gebruikt. Omdat het nog niet hoeft, of omdat de systemen defect zijn en scheepseigenaren wachten met repareren tot het moet'. Dat zeg Cees van Slooten, Coördinator van het Control Union Certifications (CUC) Independent Lab in Zwolle.