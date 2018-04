Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Stijgende charterhuren Facebook

PAPENDRECHT 28 maart 2018, 12:00

De huren voor de capesizers zijn na afloop van de feestelijkheden in China korte tijd gestegen. Zo werd de Seafighter (181.000 dwt, 2015) werd voor 12 maanden gecharterd voor $ 23.000 per dag. Toen het schip in de vaart kwam was de markt heel slecht. In 2016 werd ze voor 12 maanden gecharterd voor $ 6950 per dag.