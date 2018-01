Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Goede vooruitzichten tankvaart Facebook

PAPENDRECHT 31 januari 2018, 10:00

het International Monetary Fund (IMF) zijn de vooruitzichten in 2018 voor de tankers en containerschepen beter dan voor de droge-bulkschepen. Het IMF verwacht dat de wereldwijde economie dit jaar 3,9% groeit. Dankzij de belastingverlaging groeit de Amerikaanse economie dit jaar sneller. In China zal de economie dit jaar wat minder groeien, maar tankers en containerschepen zullen daar weinig last van krijgen.