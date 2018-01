Schuttevaer Premium Vloot ALP Maritime Services groeit naar 10 zeeslepers Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 10 januari 2018, 17:00

Ze was vorig jaar even in haar thuishaven Rotterdam na een lange sleepreis, die in het Verre Oosten begon en in Stavanger in Noorwegen was geëindigd, de gloednieuwe zeesleper annex bevoorrader/ankerbehandelaar ALP Defender. Als jongste vlootaanwinst van ALP Maritime Services in Rotterdam en mag ze een trotse vertegenwoordiger van Hollands Glorie worden genoemd. En met de komst van vier van deze moderne krachtpatsers lijken oude tijden te herleven.