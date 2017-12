Schuttevaer Premium Papierwinkel is akeligste werk Facebook

GRONINGEN 9 december 2017, 08:00

Aandacht en waardering scoren hoog bij de ruim 400 werknemers en werkgevers die tot nu toe de enquête over duurzame inzetbaarheid in de zeevaart invulden. Dat bleek maandag 4 december in Groningen, waar reders en zeevarenden zich bogen over vragen als vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. Want dat zijn sleutelbegrippen om het vol te houden op zee tot je 65 (of ouder) bent.