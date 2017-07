Douane Hamburg onderschept 3000 kilo cocaïne Facebook

HAMBURG 21 juli 2017, 13:00

Voor 800 miljoen euro aan cocaïne is deze week in Hamburg in rook opgegaan. Het betrof de recordvangst van de Duitse zeehaven-douane in de afgelopen maanden.

In containers die verder waren gevuld met voedingsmiddelen en houtskool, werden partijen drugs aangetroffen van 1450 kilo, 1600 kilo en een kleine 800 kilo. De zendingen waren op identieke wijze verpakt.

De eerste vondst werd al in maart gedaan in een container van een schip dat uit Paraguay kwam. Later werd nog eens 1600 kilo gevonden, eveneens geladen in Paraguay. De derde partij was verscheept vanuit Uruguay. De douane zou de drugs op het spoor zijn gekomen via tips van bronnen die niet worden genoemd.

De cocaïne met een zuiverheid van 85 tot 90% werd enige tijd opgeslagen in een kazerne van de Bundeswehr. Voor de persconferentie van donderdag 20 juli werden de plaats en tijdstip pas op het laatste moment bekendgemaakt. Aansluitend aan de presentatie aan de pers werden de drugs in gepantserde voertuigen naar een geheim gehouden verbrandingsoven vervoerd. Zowel de persconferentie als het vervoer werden beveiligd door zwaarbewapende militairen. (WdN)