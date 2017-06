Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Sterke containergroei Facebook

Papendrecht 28 juni 2017, 11:00

De charterhuren voor de capesizers staan onder druk. De gemiddelde charterhuur daalde tot rond $ 7760 per dag. Door de grote voorraden ijzererts in de Chinese havens is het niet waarschijnlijk dat de huren spoedig zullen stijgen. De Braziliaanse mijnbouwer Vale bracht een nieuwe grote ertsmijn in productie, waardoor de prijs van ijzererts daalde. Zorgen over een verzwakking van de Chinese economie maakt het plaatje voor de capesizers niet vrolijker.