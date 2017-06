Schuttevaer Premium Zware Kees: Walking Street Facebook

Pattaya 9 juni 2017, 10:00

Kijk, da's nou aardig van die ladinginspecteur! Uit waardering, onze samenwerking is professioneel en prettig verlopen, stelt hij voor met een aantal bemanningsleden naar een restaurantje aan de wal te gaan. Het toeval wil dat mijn schip in Laem Chabang is afgemeerd; een half uur met de taxi naar Pattaya.