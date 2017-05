Ik mag er van uit gaan, dat de kapitein, de rederij op de hoogte heeft gesteld van de gronding, dat deze een kapitein onder druk zetten is volgens dit verhaal een feit dat meer voorkomt.

Nu is het eenvoudig om deze kapitein terug in rang te zetten, ook door de commissie wordt hij gestraft.

Helaas lees ik nergens dat degene die de kapitein opdracht geven die onverantwoordelijk zijn, worden berispt.

Vindt dit wel een makkelijke stok om mee te slaan.

Dat de Kapitein ook nog het werk van kantoor moet controleren, of deze ILT op de hoogte hebben gesteld, is helemaal belachelijk.

Denkt u dat deze Kapitein nog ooit werk vindt als die achter de rug van kantoor om, de ILT inlicht.