ROTTERDAM 10 februari 2022, 20:00

Sinds jaar en dag schrijf ik, behalve voor dit weekblad, ook voor het kwartaalblad Diepgang. En aangezien de coronabesmettingen de pan uitrijzen, is een redactievergadering vaak nog digitaal. Dat komt prima uit: veilig thuis achter mijn laptop gezeten log ik in terwijl de wind buldert om het huis. Vanochtend is het begonnen, een noordwestelijke storm die zelfs een naam gekregen heeft van het KNMI. Alsof het een tropische orkaan betreft…