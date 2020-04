‘Hubs en vrachtvluchten voor helden van de zee’ Facebook

Zeevarenden vanuit een select aantal havens of hubs wereldwijd met ‘luchtbruggen’ per vrachtvliegtuig de thuisreis laten aanvaarden. Dat is een denkbaar scenario volgens directeur Annet Koster van de Nederlandse redersorganisatie KVNR. Zij hoopt dat er begin of half mei weer schot komt in de bemanningswissels, als landen meewerken.

1 / 1 ‘Dat zeevarenden een cruciaal beroep hebben is nu essentieel’, zegt KVNR-directeur Annet Koster. (Foto Erik Jansen / KVNR) ‘Dat zeevarenden een cruciaal beroep hebben is nu essentieel’, zegt KVNR-directeur Annet Koster. (Foto Erik Jansen / KVNR)

KVNR-directeur Annet Koster: ‘Snel weer geregelde bemanningswisselingen’

Reders en vakbonden doen beroep op G20-leiders

Door Dirk van der Meulen

‘Sommige landen doen heel moeilijk over zeelieden’, weet ze. ‘Hier en daar staat zelfs de primaire medische zorg voor zeevarenden op de tocht. Ook al is er van corona helemaal geen sprake. Dat vind ik wel heftig.’

Eigen – al dan niet bijzondere – ervaringen met aflossen en bemanningswissels in zee- of binnenvaart in coronatijd? Doe je verhaal in Schuttevaer en deel het met vakgenoten! Mail je verslagen, anecdotes, tips, knipsels, foto’s, filmpjes en tekeningen naar redactie@schuttevaer.nl

De KVNR stelt zich volgens Koster internationaal op als trekker om het proces van regelmatige aflossingen weer op gang te krijgen. ‘Wij kijken naar de praktische uitvoering. Er moeten vluchten zijn. En hoe worden zeevarenden in hun land van herkomst ontvangen, met een wekenlange quarantaine? Er speelt zoveel mee…’

Taskforces

Internationaal zijn taskforces en overlegstructuren druk bezig bemanningswissels weer veilig op gang te krijgen. De organisaties van reders (ICS) en maritieme vakbonden (ITF) deden een zwaar beroep op de G20-leiders. Wereldwijd gaat het om 100.000 wisselingen per maand. Op Nederlandse zeeschepen zitten momenteel enkele duizenden bemanningsleden van de ongeveer 25.000 vast aan boord. Bijvoorbeeld Filipijnen die na 10 maanden varen aan aflossing toe zijn.

‘Voor de reders hebben bemanningswisselingen echt prioriteit nummer één’, zegt de KVNR-directeur. ‘Het werk is vermoeiend, vergt veel energie. Los van het sociale aspect dat de zeevarenden graag hun familie weer willen zien, is de veiligheid van belang. Alles wat nu aan boord van een schip zit is veilig, in een soort mini-quarantaine met elkaar. Je moet er niet aan denken dat er een outbreak komt, midden op volle zee, of dat je schip in quarantaine komt te liggen.’

‘Filipijnen in en uit krijgen is op dit moment heel lastig. Een charter kun je altijd regelen. Maar 2000 euro per stoel betalen tegen normaal 700 is absurd, terwijl je er veel leeg moet laten… Er zijn veilige hotels nodig, transport ter plaatse, Buitenlandse Zaken voor het regelen van visa en sommige overheden liggen helemaal stil…’, verzucht Koster. Voor alle steun vanuit de Nederlandse overheid maakt ze een oprecht compliment. ‘Die medewerking is klip en klaar.’

Hubs

De ‘hubs’ van Eurocommissaris Adina Vălean (Vervoer) – havens in Europa voor snelle bemanningswisselingen – spreken de redersvoorvrouw zeer aan. ‘Het is de snelste manier om aflossingen weer op gang te krijgen. Je kunt denken aan de meest door zeeschepen aangelopen havens, met dichtbij mogelijkheden voor directe vluchten naar landen van herkomst. We hebben zelf al geïnventariseerd welke landen die hubs moeten gaan vormen. Rotterdam/Schiphol staat voor ons logischerwijs bovenaan, maar sommige havens zien daar dan weer oneerlijke concurrentie in…

‘Wij praten met de KLM en internationaal met IATA over het eventueel vliegen van zeevarenden met vrachtvluchten nu er nauwelijks nog met passagierstoestellen zijn om mee te vliegen. Dat zeevarenden een cruciaal beroep hebben is nu essentieel. Je hebt helden van de zorg, maar ook helden van de zee. Dat meen ik oprecht. Zeevarenden hebben een beroep, maar ook een soort roeping. We moeten nu door, de wereld bevoorraden met alles wat nodig is.’

