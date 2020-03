Schuttevaer Premium Minder lading via Kielerkanaal Facebook

Het vervoer over het Noord-Oostzeekanaal (Kielerkanaal) is vorig jaar met vier miljoen ton afgenomen ten opzichte van 2018 en kwam uit op 83,4 miljoen ton. Na twee jaar van lichte stijging was de daling vorig jaar fors (4,6%), zodat zelfs het niveau van 2016 niet meer werd bereikt.