Hamsteren laagzwavelige brandstof lijkt begonnen Facebook

Twitter

Email Deventer 08 november 2019, 12:54

Met minder dan twee maanden te gaan werpt de 0,5% zwavelnorm forse schaduwen vooruit. To scrub or not to scrub; open loop, hybride of closed loop-systemen, is er voldoende van de ene of de andere brandstof beschikbaar? Hoe streng wordt er gehandhaafd? Wordt het probleem verplaatst van de lucht naar het water? En intussen wordt op grote schaal laagzwavelige olie gehamsterd. In Singapore lag eind oktober al 5,5 miljoen ton klaar.

Miljoenen tonnen geparkeerd Singapore Prijsverschil nog niet erg groot



Grote onzekere factor in het geheel zijn de prijzen van zowel zwavelarme als zware stookolie. In de afgelopen jaren werd regelmatig gesteld dat de zwavelarme brandstof 200 tot 300 dollar per ton meer zou gaan kosten. En daarom, aldus de scrubberfabrikanten, was het zaak er snel bij te zijn en zou de investering in een scrubber in een mum van tijd zijn terug te verdienen. Intussen gingen raffinaderijen hard aan het werk om 0,5% olie te produceren. Daarvan werden nog geen grote hoeveelheden afgenomen, zodat de prijs nog laag is.

In de afgelopen weken klonken zeer tegengestelde geluiden. Het eerste kwam van de Belgische tankerrederij Euronav die bekendmaakte 420.000 ton laagzwavelige brandstof te hebben gekocht en vervolgens in Singapore te hebben geparkeerd voor maar 47 dollar per ton meer dan HFO. Dat voorbeeld werd door een groot aantal branchegenoten gevolgd met als resultaat dat er begin oktober ruim vier miljoen ton op de rede van Singapore lag.

Een heel ander geluid klonk uit de mond van Emanuel Grimaldi, CEO van de gelijknamige rederij. Die zei begin oktober bang te zijn dat de raffinaderijen gaan profiteren van de omschakeling. Hij had gehoord dat laagzwavelige olie het dubbele gaat kosten van HFO, die op dat moment 250 dollar per ton kostte.

Euronav lijkt zich daartegen overigens ook te willen indekken. Paddy Rogers, tot begin dit jaar CEO van het bedrijf, was een verklaard tegenstander van scrubbers. Zijn opvolger Hugo De Stoop zei in mei de plaatsing van scrubbers niet uit te sluiten en herhaalde dat begin september nog eens.

Forse discussie

Wat de scrubbers betreft kan het bijna niet anders of er komt een forse discussie op gang over hoe acceptabel de open loop scrubbers zijn. Begin oktober vatte Morten Arntzen, een veteraan in de scheepvaartwereld en op dit moment senior adviseur bij Macquarie Asset, voorzitter van de raad van bestuur van Team Tankers, en lid van het American Bureau of Shipping het zo samen: ‘Niemand plaatst een open loop scrubber op een schip om het milieu schoner te maken. En pas maar op als Greta Thunberg zich ermee gaat bemoeien.’

Die visie kwam weer enkele maanden nadat de resultaten werden gepresenteerd van een onderzoek door het Noorse onderzoeksbureau Sintef, een van de grootste onafhankelijke onderzoeksbureaus in Europa. De conclusie was, dat de uitstoot van een schip dat vaart op stookolie en is voorzien van een scrubber, lager is dan bij het gebruik van laagzwavelige brandstof wanneer daarbij wordt betrokken welke hoeveelheid schadelijke stoffen er vrijkomen bij de productie van laagzwavelige olie. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Clean Shipping Alliance 2020 (CSA 2020). De in 2018 ter promotie van de scrubber opgerichte ‘scrubberclub’ telt intussen 40 leden, waaronder Spliethoff, Oldendorf Carriers, Cargill, Grimaldi en cruiserederij Carnival.

Niet mengen

De resultaten van het onderzoek kwamen naar buiten in een periode waarin ook veel andere onzekerheden over de situatie per 1 januari 2020 werden geuit. Van diverse kanten wordt de roep sterker om een overgangsperiode in te stellen, omdat de beschikbaarheid van laagzwavelige brandstoffen van gelijkwaardige kwaliteit twijfelachtig zou zijn.

Het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Platts S&P maakte onlangs bekend dat onderzoeken hebben uitgewezen dat laagzwavelige brandstof van het ene bunkerstation niet altijd gemengd kan worden met ‘dezelfde’ brandstof elders op de wereld. ‘Een mengsel met 0,45% zwavel mengen met een mengsel van 0,49% kan zorgen voor een reactie die ‘sludge’ veroorzaakt. Dat kan voor problemen met brandstoffilters zorgen’, zeggen de onderzoekers van Platts.

Nu overschakelen

Schepen die op laagzwavelige brandstof gaan varen, zouden eigenlijk al twee maanden van tevoren moeten overschakelen. Dat houdt onder meer in dat brandstoftanks en -leidingen moeten worden gereinigd. Scheepseigenaren stellen de overschakeling overigens zo lang mogelijk uit vanwege de hogere kosten.

De Noorse maritiem verzekeraar Skuld is een van de bedrijven die een handboek heeft opgesteld voor het schoonmaken van het systeem en waarschuwt voor een te late start van de omschakeling.

Een knelpunt in dit verband is waar zware stookolie kan worden achtergelaten. Schepen zonder scrubbers mogen vanaf 1 maart 2020 geen HFO meer aan boord hebben. Regels voor het afvoeren van nog aanwezige zware olie kunnen per land verschillen.

Vrijstelling

Een andere factor die het er niet duidelijker op maakt is dat elk land zelf kan bepalen welk type scrubber mag worden gebruikt. De afgelopen jaren hebben verschillende landen het gebruik van open loop-scrubbers, waarbij het waswater in zee wordt geloosd, geheel of gedeeltelijk verboden.

Ook de handhaving van de nieuwe regels vormt een heet hangijzer. Verwacht wordt dat veel landen zeker in de beginfase een oogje zullen dichtknijpen.

De afgelopen maanden kondigde Indonesië eerst aan dat schepen onder Indonesische vlag in Indonesische wateren niet aan de zwavelnorm hoefden te voldoen; het transport zou te duur worden. Enkele weken later kwam het land hierop terug. En kortgeleden kwamen vanuit het ministerie van Verkeer in India geluiden dat daar de kustvaart op zwavelhoudende stookolie mag blijven varen. Maar de Indiase regering heeft nog geen definitief besluit genomen over het voorstel vanuit het ministerie. De jongste geluiden in dit verband komen van de Russische overheid, die de zwavelmaatregel wil uitstellen tot 2024.

Meer scrubbers

Intussen denken rederijen als MSC, Evergreen en Grimaldi te kunnen profiteren van het prijsverschil tussen hoog- en laagzwavelige brandstof en laten in hoog tempo scrubbers installeren. Bij MSC gaan volgens de planning 250 van de 540 schepen, bij Evergreen 140 van de 208 en bij Grimaldi 100 van de 130 schepen op 1 januari met scrubbers varen. In totaal varen op die datum naar schatting 2500 schepen met scrubbers en eind volgend jaar zouden dat er circa 3500 zijn.

Andere grote spelers gaan langzaam om, zo lijkt het. Maersk koos nadrukkelijk niet voor scrubbers en gaf begin 2018 aan te rekenen op twee miljard dollar meerkosten voor laagzwavelige brandstof. Maar later dat jaar zette het concern de deur voor scrubbers toch op een kier. Het zou gaan om enkele schepen ‘om bij te blijven met de ontwikkelingen’, aldus topman Søren Skou. Begin dit jaar werd echter bekend dat Maersk 263 miljoen dollar investeert in hybride voorbereide open loop-scrubbers. Het zou gaan om ruim 100 schepen van de vloot van circa 750 schepen.

MSC gaat 86 schepen retrofitten voor 486 miljoen dollar. Scorpio Bulkers en Tankers, lange tijd tegenstander van scrubbers, ging ook al om en installeert ze op 146 schepen. De inbouw moet in het tweede kwartaal van 2020 klaar zijn en gaat circa 275 miljoen dollar kosten.

Charteraars

Verzekeraar Skuld wijst er verder op dat scheepseigenaren en charteraars goede afspraken moeten maken en clausules in contracten moeten opnemen over hoe wordt omgegaan met situaties als niet aan de IMO-regels wordt voldaan. Als boetes worden opgelegd zal de scheepseigenaar die direct willen verhalen op de charteraar, omdat die veelal voor de bunkering verantwoordelijk is. En omdat de IMO nog niet van plan lijkt een overgangsperiode in te stellen is het nu tijd om te handelen, aldus Skuld. Ook moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de kosten van het schoonmaken van tanks en leidingen, inclusief de downtime van schepen.