Verloren schadeclaim tegen Maersk

ROTTERDAM 20 oktober 2019, 22:59

Het Rotterdamse sleepbedrijf Kotug Smit Towage heeft bot gevangen in een geschil over het opzeggen vorig jaar door Maersk van het grote sleepcontract dat het in Rotterdam had met de containergigant.

Een beeld uit betere tijden: de Maersk McKinney-Møller wordt in 2013 binnengehaald door Smit-slepers. (Archieffoto Schuttevaer)