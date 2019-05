Schuttevaer Premium Zware Kees: Brandstof-aangedreven Facebook

‘Welkom aan boord, kapitein!’

De Filipijnse matroos aan de gangway geeft me een hand en meldt mijn komst via de radio. ‘New captain onboard! Sir, kan ik uw bagage aannemen?’ Altijd even vriendelijk, onze matrozen.

Ik bedank hem en wijs naar boven: ‘Daar komt mijn bagage, je kunt de koffers in de gang zetten.’