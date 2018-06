Schuttevaer Premium Aan de Reis: ‘Alles moet voor niets weg' Facebook

‘Weinig aanbod, weinig lege schepen, weinig meldingen, slechte prijzen en het is druk voor de sluizen.' Zo vat een schipper het werk samen. Een collega, die net als deze schipper ook in Gent lag, wist uiteindelijk aan de reis te komen. Wel tegen een ‘superlaag tarief', maar hij moest naar de Moezel en daar is het volgens hem ‘nog steeds leuk' met veel aanbod.