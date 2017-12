Schuttevaer Premium Overeenkomst pensioen en cao in binnenvaart Facebook

De sociale partners in de Rijn- en Binnenvaart hebben 18 december 2017 een definitieve overeenkomst gesloten over pensioen en cao. Dat heeft vakbond Nautilus International bekendgemaakt.

1 / 1 De binnenvaart-cao liep in 2013 af en is sindsdien niet vernieuwd. Wel is telkens de inflatie gecompenseerd. Per 1 januari 2018 geldt een prijscompensatie van 0,23%. Daarnaast hebben verschillende rederijen een eigen cao, waaronder ook Verenigde Tankrederij, Van der Wees, Wijgula en ThyssenKrupp Veerhaven. De meeste van deze cao's lopen nu ongeveer af. De loonontwikkeling was de afgelopen jaren bescheiden met verhogingen van 0,5 tot 1,5% per jaar. (Overzicht Nautilus)

‘Niet verplichte cao wordt wel vrij breed gevolgd'

Door Patrick Naaraat en Sander Klos

Nautilus -onderhandelaar Ton Heijnen: ‘Er is in deze overeenkomst nog geen sprake van een "echte" cao voor de hele bedrijfstak. Wel is de intentie van de partijen dat daar in de eerste helft van 2018 op twee manieren naartoe wordt gewerkt. Bekeken wordt hoe een cao algemeen geldend kan worden gemaakt. Dat is niet gemakkelijk in deze sector met zijn tamelijk lage organisatiegraad van bedrijven en werknemers.'

Volgens Heijnen zijn de vertegenwoordigingen van werknemers en werkgevers wel van mening dat er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) moet zijn. ‘Het is nu aan de cao-partijen om samen een cao op te zetten die van nut is. Dat wil zeggen dat de cao een pakket standaard-arbeidsvoorwaarden regelt. Het moet de bedrijven werk uit handen nemen. Ze hoeven het niet zelf te bedenken. En het geeft werknemers zekerheid over hun rechtspositie.'

Binnenvaartleden van Nautilus kunnen hun werkgever straks wijzen op de mogelijkheid de cao over te nemen. Voor bedrijven waar al een cao actueel is, verandert er in eerste instantie weinig. Zij kunnen hun eigen cao blijven voeren. Zij kunnen ook voor de nieuwe centrale cao kiezen en de afwijkingen in een klein contract voor hun eigen bedrijf vastleggen.

Pensioenfonds

Nautilus meldt dat veel werkenden die zijn aangesloten bij het pensioenfonds een voorlopig toegekend recht hebben op extra pensioen. Dit is door een speciale wet toegestaan tot 2021. Hij lijkt op de oude VUT. Ton Heijnen: ‘Als de cao er voor juli 2018 daadwerkelijk komt, dan blijft de pensioenpremie constant 22,5% tot 2021. Ook zal dan het programma worden voortgezet om de werkende deelnemers aan het pensioenfonds versneld een onvoorwaardelijke toekenning van pensioenrechten te geven. Maar komt de cao niet op tijd, dan komt de premie in 2019-2020 hoger te liggen en wordt de toekenning van rechten vertraagd. Werkgevers én werknemers hebben elkaar dus nodig in dit akkoord. Ze hebben samen wat te winnen met een cao, ook al geldt niet de eis dat die cao al voor alle bedrijven verplicht is.'

Toetsing

Werkgeversorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB gaan opnieuw de organisatiegraad in de binnenvaart toetsen om te zien of een algemeen verbindend verklaarde cao mogelijk is.

De sector moet het sinds 2014 zonder bedrijfstak-cao stellen. Voor zo'n cao moet namelijk tenminste 60% van de werkgevers zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie. Eerdere schattingen gaven aan dat de organisatiegraad niet hoger is dan 40 tot 45%. BLN wil volgens medewerker Peter Brandt een nieuwe toetsing om te zien hoe de situatie nu is. Hij is niet zeker van een positieve uitkomst. ‘We denken daarom na over een model-cao die werkgevers en werknemers als uitgangspunt kunnen nemen. Deze zal echter niet algemeen verbindend worden verklaard.'

Nautilus-woordvoerder Marcel van den Broek denkt overigens dat de niet verplichte cao-regels wel ‘vrij breed' worden gevolgd. ‘Het zou ook goed zijn als werknemers hun werkgevers vragen hoe zij denken over een nieuwe cao.'

Bij Nautilus is men zeer benieuwd wat er uit het onderzoek van BLN-Schuttevaer en CBRB gaat komen. Van den Broek is groot voorstander van een goede collectieve regeling, die oog heeft voor bestaanszekerheid, loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé en een personeelsbeleid dat rekening houdt met levensfases. ‘Dat laatste bestrijkt de hele loopbaan en op latere leeftijd kun je denken aan 80% werken voor 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Maar wij blijven gaan voor een echte cao, want zonder ontstaat veel onzekerheid voor de werknemers.'

En wat als dat onhaalbaar blijkt? ‘Als we buiten de lijntjes moeten gaan denken, dan kun je misschien sleutelen aan de werkingssfeer van de cao. Dus per deelsector bekijken hoever je komt.'