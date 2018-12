Schuttevaer Premium CCR: bij autonome vaart altijd schipper aan boord Facebook

STRAATSBURG 21 december 2018, 13:00

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft een eerste visie op het autonoom varen op papier gezet. Het gaat om wat genoemd wordt 'een internationale definitie van de automatiseringsniveaus in de binnenvaart.' De CCR gaat er voorlopig nog vanuit dat er altijd minstens een schipper aan boord is, ook bij volkomen autonome vaart. Varen zonder schipper is pas op termijn mogelijk, na een wijziging van het RijnvaartPolitieReglement (RPR).