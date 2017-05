Futurisme in Schuttevaer: zelfvarende schepen Facebook

‘Electric & Hybrid Marine', 6-8 juni in de Amsterdamse RAI, ontwikkelt zich mee met nieuwe trends in aandrijftechnieken, scheepsonderhoud en autonoom varen. De uitgever van het gelijknamige Engelse vakblad profileert het evenement met 130 exposanten en tientallen sprekers als ‘the world's largest marine propulsion exhibition and conference'. Nu met internationale aandacht voor autonoom varen.

1 / 1 Diagram van het Advanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA) initiatief van Rolls-Royce. Inmarsat levert daarvoor de satellietcommunicatie, die essentieel is voor bediening op afstand. (Illustratie Inmarsat) Diagram van het Advanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA) initiatief van Rolls-Royce. Inmarsat levert daarvoor de satellietcommunicatie, die essentieel is voor bediening op afstand. (Illustratie Inmarsat)

Beurs en congres ‘Electric & Hybrid Marine' verbreedt zich

Engels accent op autonoom varen

Door Dirk van der Meulen

‘Marine Maintenance' was in drie voorgaande edities al een thema voor de gecombineerde beurs en conferentie. Dit jaar komen daar de (betaalde) conferenties ‘Autonomous Ship Technology' en ‘Maritime & Naval Test & Development' bij. Een vast onderdeel van het evenement is ook de uitreiking van de ‘Electric & Hybrid Marine Awards', donderdag 8 juni. De beurs in de RAI is na voorregistratie op de website gratis toegankelijk.

Futurisme in Schuttevaer Schuttevaer speelt deze week met eigen ‘futuristische' marktbeschouwingen in op het evenement, maar ook op lopende projecten rond zelfvarende schepen en robotisering. We vroegen zee- en binnenvaarders hoe zij hun eigen toekomst zien. Schippers kunnen zich onbemande vaart moeilijk voorstellen en zeevarenden zijn sceptisch en huiverig voor robotisering, blijkt uit veel van hun reacties. Intussen zet een bedrijf als Nedcargo voor de containerbinnenvaart al vol in op autonoom varen, met als belangrijkste reden de concurrentie met het wegvervoer. Een Fins consortium van bedrijven gaat autonome schepen bouwen voor de vaart op de Baltische Zee en kunstmestfabrikant Yara doet dat al in Noorwegen. Ook nooit gedacht: Wilhelmsen Ship Service in Noorwegen zet drones in voor bezorging aan boord. In deze krant ook het verhaal van beursdeelnemer Norwegian Electric Systems (NES), die met Odin's Eye alle energiesystemen aan boord bewaakt. Electric & Hybrid Marine kent onder de exposanten grote merken als de aandrijfpioniers Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB, MAN Rollo en Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe. Ze staan er naast technologie- en componentenleveranciers als Corvus Energy, Cummins, Semikron en vele anderen. Electric & Hybrid Marine World Expo 2016 Show review from UKi Media & Events on Vimeo.

Bewustzijn

De Engelse brancheorganisatie UK Marine Industries Alliance (UKMIA) pakte de snelle ontwikkeling van Maritieme Autonome Systemen (MAS) in 2014 al voortvarend op. Ze zag de groeipotentie voor de hele maritieme sector en vormde een werkgroep, de Maritime Autonomous Systems Regulatory Working Group (MASRWG), met inmiddels al 30 leden uit de sfeer van overheid, industrie en wetenschap.

Het bewustzijn rond autonoom varen groeide vanuit de activiteiten van de werkgroep, niet alleen binnen de Engels maritieme sector, maar ook internationaal door in 2015 het onderwerp op de agenda van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) te zetten.

Symposium

Een internationale conferentie puur en alleen over de uitdagingen en mogelijkheden van toenemende automatisering en autonoom varen lijkt nog vrij nieuw in de maritieme wereld. De uitgever en beurs-/congresorganisator van ‘Electric & Hybrid Marine' wist voorzitter James Fanshawe van de MAS-werkgroep te strikken als voorzitter van het ‘Autonomous Ship Technology Symposium' en met hem een indrukwekkende rij sprekers. Het driedaags symposium brengt internationaal scheepsontwerpers en -architecten, scheepseigenaren, classificatiebureau's, onderzoeksinstituten, fabrikanten en leveranciers van maritieme equipment bij elkaar.

'Not on its own'

Openingsspreker op het symposium dinsdag 6 juni is beleidsadviseur Ringo Lakeman van het Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu (‘Autonomous shipping: not on its own'). Na hem spreken Oskar Levander, directeur innovatie van Rolls-Royce in Finland (‘Redefining the shipping business with intelligent solutions'); dr Timothy Barton, maritime chief engineer van het Amerikaanse Leidos-concern (‘The DARPA and Leidos ACTUV Sea Hunter and maritime autonomy'); Paul Irwin van defensie- en ruimtevaartconcern QinetiQ, UK (‘DBSy - addressing cyber challenges to autonomous ship technology'); dr Kalevi Tervo van ABB Marine, Finland (‘ABB: holistic view on autonomous shipping') en Markus Laurinen van Rolls-Royce Marine, Finland (‘Autonomous Waterborne Applications Initiative: intermediate results and way forward').

Dinsdagmiddag gaat het over aansprakelijkheid en juridische aspecten (‘Liability and Legal Issues') met als sprekers de Noorse professor Erik Røsæg van het Scandinavian Institute of Maritime Law (‘Strict or negligence-based liability for autonomous ships?'); de Australische Helen Tung van de University of Greenwich (‘Legal issues with regard tot unmanned systems and GNSS'); Nick Burgess van BDM Law LLP, UK (‘Unmanned ships - legal and regulatory challenges'); de Japanner Ayako Umeda van Tokyo University of Marine Science and Technology (‘Case studies and legal issues of autonomous shipping in Japan'); Jonathan Goulding van Holman Fenwick Willan, UK (‘Unmanned ships: Legal liabilities and considerations for manufacturers/operators').

De eerste dag wordt het symposium afgesloten met een paneldiscussie tussen vertegenwoordigers van Rolls-Royce Marine, Maersk, ABB Marine, Bureau Veritas Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services CML en Inmarsat.

Voorkomen aanvaringen

Woensdag 7 juni gaat het over navigatie, het voorkomen van aanvaringen (‘Navigation and Collision Avoidance') en praktijkervaringen (‘Best practices') met als sprekers dr Henry Robinson van H Scientific Ltd, UK (‘Reactive collision avoidance for unmanned surface craft'); Mark Carter van Sonardyne International, UK (‘The value of dynamic positioning systems for autonomous ships'); Nick Tudor van D-RisQ Ltd, UK (‘A high-integrity decision-making system for autonomous operations'); David Motson van Atlas Elektronik UK (‘COLREGs-compliant collision avoidance for autonomous systems'); de Fransman Bruno Sourice van SIREHNA - DCNS Research (‘Advanced sensing environment for obstacle avoidance on board unmanned surface vehicles'); dr Howard Tripp van ASV Global, UK (‘Autonomous COLREG-compliant navigation: what next?'); Gijsbert de Jong van Bureau Veritas in Nederland (‘A classification perspective on autonomous ships'); Vegard Evjen Hovstein van Maritime Robotics AS, Noorwegen (‘Unmanned surface vehicles for cost-saving maritime data acquisition'); Ørnulf Jan Rødseth van het Norwegian Forum for Autonomous Ships/SINTEF Ocean (‘Autonomous ship developments in the NFAS'); prof. John Cross van het Canadese Marine Institute of Memorial University (‘The mariner in the era of autonomous ships'); Päivi Haikkola van het Finse DIMECC(‘The roadmap for autonomous shipping'); Svein David Medhaug van de Noorse maritieme autoriteit (‘The Norwegian Maritime Authority's responsibilities towards new innovation') en Christopher Bissec van ASV Global, UK (‘Improving remote operator situational awareness in over-the-horizon operations')

Testen en cybersecurity

De derde symposiumdag, donderdag 8 juni, staat in het teken van ‘Test and Development of Autonomous Technology' en ‘Cybersecurity Challenges for Autonomous Ships'. Sprekers zijn prof. dr Thomas Porathe van Norwegian University of Science and Technology (‘Interaction between autonomous ships and small manned craft'); Brett Phaneuf van Automated Ships Ltd, UK (‘Hrönn: an unmanned, light-duty, offshore utility ship'); Iñigo Echenique van het Spaanse Seadrone (‘Naval architecture considerations for the design of USVs'); Linus Aldebjer van SSPA Sweden AB (‘An open-source framework for testing and verification'); admiraal buiten dienst en universitair docent Klaas Visser van de TU Delft (‘Fundamental research approach to autonomous ship development in the Netherlands'); Carl Conti van Spatial Integrated Systems Inc, USA (‘Autonomous USVs for cooperative harbour defence'); Gert-Jan Panken van Inmarsat (‘Trusted information securely brought back to shore'); Tania Berry van Lloyd's Register, UK (‘The cyber-enabled ship - what it means for operators and regulators'); Nicholas Sheppard van Thales UK Ltd (‘Maritime autonomous systems will demand more from communications solutions'); Patrick Rossi van DNV GL (‘Cyber-risk assessment: case study for a remotely controlled vessel'); dr Marko Hoyhtya van VTT Technical Research Centre of Finland (‘Connectivity challenges for autonomous ships') en David Barzilai van Karamba Security, Israel (‘Sealing vessels' electronic control units, according to factory settings').