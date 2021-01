Schuttevaer Premium Als het werkt: Verbrossing Facebook

ROTTERDAM 24 januari 2021, 09:00

Verbrossing is een vervelende eigenschap van metalen. De officiële naam ervoor is ‘versteviging’, maar dat is verwarrend. Metalen worden in de loop der tijd inderdaad harder, wat versteviging zou kunnen worden genoemd, maar tevens worden zij breekbaarder, gaan scheuren vertonen en zullen in sommige gevallen met een brosse breuk breken. Echt steviger wordt het er meestal niet op.