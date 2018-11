Schuttevaer Premium Coops en Nieborg eerste slachtoffer van bankroet Barkmeijer Facebook

HOOGEZAND 23 november 2018, 13:00

Constructiebedrijf Coops en Nieborg in Hoogezand hangt een faillissement boven het hoofd. De onderneming is in problemen geraakt nadat het de rekeningen van de failliete scheepswerf Barkmeijer in Stroobos niet meer betaald kreeg.