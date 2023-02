Rivieren, Kanalen & Meren: Beunschip Mila verkocht naar Duitsland

Samenstelling en redactie: A. van Zanten

Mutaties

Het casco van de Queste (023.29364) van Snijder-Speksnijder BV in Rotterdam kwam uit Yizheng. De afbouw werd in 2007 uitgevoerd door Veth Motoren in Papendrecht. De afmetingen zijn 110 x 11,45 x 3,64 meter (3277 ton). Ze werd afgeleverd met 1700 pk Mitsubishi en uitgerust met VethJet boegschroef met 571 pk Scania. Nog in het jaar van oplevering werd ze verkocht als Sownent aan de gelijknamige VOF. Nu is ze verkocht aan schipper Bandstra uit Stavoren, die haar de naam Faresia gaf.

De Lia (022.05076) van T. Rijke uit Heemskerk werd verkocht aan schipper Van der Jagt, die haar Suburan doopte en onderbracht bij Dienstverlening Van der Jagt in Wieringerwaard. Ze werd in 1949 gebouwd bij De Groot en Van Vliet in Slikkerveer als Valzeina voor de ‘Rode Schweiz’. De afmetingen waren 66,98 x 7,45 x 2,50 (714 ton) en ze kreeg een 450 pk Sulzer in de machinekamer. Voorts voer ze als Austria 2 van Rohner Gehrig in Wenen (1956). Daarna voer ze als Valcolla, weer van de Schweizerische Reederei (1971) en later als Lia van C. Lingen uit Ouderkerk a/d IJssel (1980). Die verving de Sulzer voor 550 pk Volvo. Twee jaar later kwam ze in bezit van schipper Rijke.

Verkoop naar buitenland

De Via Mare (023.25225) van het gelijknamige scheepvaartbedrijf in Werkendam is verkocht aan schipper Mathys in het Vlaamse Wijnegem, die haar de naam Missouri heeft gegeven. Het casco kwam van Santierul in Roemenië en werd in 2001 afgebouwd bij De Waal in Werkendam.

Het beunschip Mila (03011637) van schipper Hofstra uit Oosterwolde werd verkocht aan S. Meijer in Bremen, die haar Thwan-Eva doopte. Ze werd in 1957 gebouwd bij Baars in Sliedrecht. De afmetingen waren 67,06 x 8,29 x 2,63 meter (901 ton) en ze werd voorzien van 375 pk Deutz. Ze kwam in de vaart als Jeanette Antonie, eerst van A.J. van Haaften in Den Haag, later uit IJzendoorn. Voorts voer ze als Karel van C. Kok in Maasbracht (1981) en later W.A. Witjes in Zevenaar (1986), die Jolanda op de boeg zette. Vervolgens voer ze als Hean van schipper Spronk (1987), Thetis van schipper Berns in Giesbeek (2008), die haar na 10 jaar als Mila verkocht. Inmiddels was de Deutz vervangen door 600 pk Volvo, die op den duur weer plaatsmaakte voor 800 pk Doosan.

Aankoop uit buitenland

De Dreamboat (023.28050) van Walraeve uit Doornik werd gekocht naar het Hollandse Zwijndrecht, waar schipper Sneijer haar Duende doopte. Het casco werd in 2006 gebouwd bij Malbo in Wroclaw en Koedood verzorgde de afbouw. De afmetingen zijn 110 x 11,45 x 3,64 meter (3240 ton). Voor de voortstuwing werd 1700 pk Mitsubishi ingebouwd en voor de Verhaar boegschroef 535 pk Cummins. Schipper Bloemen uit Herkenbosch nam haar in de vaart als Irene. Voorts Voer ze als Icaria van Agunto Shipping in Gent, die de Mitsubishi verruilde voor 1622 pk Caterpillar. Daarna kwam ze in eigendom van schipper Walraeve.

