Schuttevaer Premium Derde generatie bij Damen aan het roer

GORINCHEM 24 december 2019, 13:57

Arnout Damen (49 jaar) is vanaf 1 januari de nieuwe bestuursvoorzitter van Damen Shipyards. Daarmee neemt de derde generatie de leiding over van de scheepsbouwer. Hij is de opvolger van René Berkvens, die ruim dertien jaar bestuursvoorzitter was.