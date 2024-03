Presentator Tom Waes geeft lezing over zijn zeiljacht bij KM Yachtbuilders

Zeiljachten kijken op de werf

De Belgische tv-presentator Tom Waes (53), bekend van zijn reisprogramma’s, geeft zaterdag 20 april een lezing over de aanschaf van een zeiljacht bij KM Yachtbuilders in Makkum. Hij laat er een Bestevaer 53 van bijna 16 meter bouwen. Een zeewaardig schip dat bijzonder geschikt is voor lange reizen.