CoVadem snel naar meer metende schepen

Varen met voorkennis: dat willen we allemaal. Meetplatform CoVadem wil snel meer metende schepen voor meer lading, minder brandstof en een beter rendement.

CoVadem Online, maar binnenkort ook vanuit uw navigatietoepassing

Het CoVadem platform geeft de schipper of vlootmanager inzicht in de actuele en voorspelde beschikbare diepte op de vaarroutes en geeft daarnaast inzicht in de prestaties van het schip. Bovendien werkt CoVadem aan de introductie van een dieptekaart die compatibel wordt met alle gangbare navigatiesoftware voor de binnenvaart (Tresco, Periskal, Innovative Navigation, Stentec).

Voor goede informatie zijn veel metingen nodig. Om dit snel te realiseren gaat CoVadem versneld opschalen. Schepen die zich nu aanmelden, betalen geen aansluitkosten en ontvangen tevens tijdelijk gratis toegang tot de CoVadem diensten. Opschaling is cruciaal voor een optimaal werkend CoVadem, en dat wordt nu zo snel mogelijk gerealiseerd.

Bel CoVadem op 088-2682300, mail via info@covadem.com of kom langs op Europort (stand 3505, bij Periskal).

Over CoVadem

CoVadem brengt actuele waterdiepten in kaart door een ‘varend meetnet’ van schepen te combineren met slimme Big-Datatechnieken. CoVadem verzamelt diepte-informatie van verschillende schepen, die we daarna centraal verwerken, analyseren en verrijken. Abonnees van CoVadem hebben op die manier direct toegang tot de meest actuele dieptegegevens en waterstandvoorspellingen.

Alle spelers rond de binnenvaart hebben baat bij de inzichten die ontstaan uit het combineren en analyseren van vaarweg- en prestatiedata. Schippers kunnen scherper afladen, efficiënter varen en besparen op brandstof. Daarnaast kunnen vaarwegbeheerders en baggeraars dankzij deze informatie proactief inspelen op vaarwegcondities. Wie zich aansluit bij CoVadem bespaart dus op kosten, maakt de binnenvaart efficiënter, draagt bij aan een beter milieu en helpt met het waarborgen van de waterveiligheid. Daar heeft de hele sector baat bij.