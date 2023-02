Afvalcontainers haven Rotterdam voortaan exclusief voor binnenvaart

De afvalcontainers waar binnenvaartschippers tot voor kort hun huisvuil in kwijt konden, waren aan het einde van hun levensduur. Bovendien wilde Port of Rotterdam de objecten uitrusten met een vulgraadsensor en toegangscontrole om te zorgen dat alleen de groep voor wie ze zijn bedoeld er gebruik van kan maken. Al blijft er daarvoor wel een beperkte mogelijkheid met een kleine opening, waar voorbijgangers afval in kwijt kunnen om te voorkomen dat zwerfafval op de grond en in het water belandt.

Walstroom, drinkwater en huisvuil

Maar buiten die kleine uitzondering zijn de containers voortaan dus echt alleen bedoeld voor het afval van binnenvaartschippers, legt assetmanager infrastructure Pieter Tjabbes van Port of Rotterdam uit. ‘Voor de toegangscontrole hebben we gekozen voor de app Connect4Shore, waar de schippers al toegang mee hebben tot onze walstroomvoorzieningen en tappunten voor drinkwater. De aansluiting van deze toepassing op de app moest nog wel ontwikkeld worden. Dat is de afgelopen tijd gebeurd en nu zijn we helemaal klaar om op 6 maart live te gaan met dit systeem.’

De afgelopen tijd is met stickers op de nu nog openstaande containers al duidelijk gemaakt dat er een verandering aan zit te komen. Op 6 maart krijgt die dus definitief zijn beslag en vanaf die datum kunnen binnenvaartschippers zonder de Connect4Shore-app hun huishoudelijk afval niet meer kwijt in de haven van Rotterdam. Het gaat om 87 bovengrondse afvalcontainers bij ligplaatsen in het Havengebied, waarvan één in Dordrecht. In binnenstedelijk Rotterdam worden er in de nabije toekomst nog eens zes geplaatst. En ze zijn dus allemaal voorzien van een verbeterd vulgraadsysteem, dat ervoor moet zorgen dat de containers worden geleegd zodra dat nodig is.

Snel oplossen

Ondanks de voorbereiding kan het gebeuren dat er toch iets niet goed werkt aan het nieuwe systeem. ‘Dan krijgen we dat ongetwijfeld snel te horen van de schippers’, zegt Tjabbes. ‘Daarnaast houden het bedrijf dat de containers leegt en wijzelf de situatie in de gaten. Dus storingen kunnen we ook snel oplossen. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het systeem zal werken zoals het moet.’