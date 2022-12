Overal waar u vaart: Renovatie Amsterdam-Rijnkanaal

Column

Een groot deel van ons werk als regiocoördinatoren bestaat uit het onderhouden van contacten met overheden. We proberen zo vaak mogelijk aan te sluiten bij nautisch-technisch gerelateerde zaken. Eén van de onderdelen is meedenken en praten over bijvoorbeeld werkzaamheden die in de toekomst gaan plaatshebben. Als stakeholder worden we gevraagd mee te denken hoe bepaalde zaken aan te pakken en/of op te lossen. Denk dan niet gelijk dat alles wat we aandragen ook zal worden meegenomen of uitgevoerd. Nee, maar we mogen wel meedenken en meepraten. En dat alleen al is van meerwaarde.